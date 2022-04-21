"Азов", несмотря на сложную ситуацию в Мариуполе, за двое суток уничтожил 3 российских танка, 2 БМП и БТР

Об этом полк "Азов" сообщил в телеграмме.



"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", – говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский о деблокаде Мариуполя: на сегодняшний день мы не можем пройти оккупированные 120 км в город, договариваемся о гуманитаных коридорах.

Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

Украина призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой.