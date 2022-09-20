Азов, Байрактар или Мариуполь. На станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для тюленят
Ученые с исследовательской станции "Академик Вернадский" объявили конкурс имен для новорожденных тюленят Ведделла - девочки и мальчика
Об этом сообщает в фейсбуке Национальный антарктический научный центр.
"Биологи на "Вернадском" определили пол детенышей – это мальчик и девочка. Так что мы решили предложить нашим подписчикам в фейсбуке придумать имя для девочки, а в инстаграмме – для мальчика", - говорится в сообщении.
Имена предлагают писать до пятницы 23 сентября. Авторам лучших имён подготовили сюрпризы.
Среди вариантов в комментариях украинцы предлагают назвать, как символами войны – Азов, Байрактар, Джавелина; городами-героями – Мариуполь, Херсон, Изюмчик; так и более привычными именами – Мечта, Мирося, Калина, Стефания.
Ранее биологи сообщат, что вблизи станции родились первые в этом сезоне тюленята: "Первый увидел антарктический мир на соседнем острове Винтер, у домика Ворди. Второй – у острова Скуа, на льду в проливе Скуа Крик".
"Совсем кроха, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6-7 кг в день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, но уже через несколько недель начнется учебный процесс, и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях", - рассказали полярники.
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