Об этом сообщает в фейсбуке Национальный антарктический научный центр.

"Биологи на "Вернадском" определили пол детенышей – это мальчик и девочка. Так что мы решили предложить нашим подписчикам в фейсбуке придумать имя для девочки, а в инстаграмме – для мальчика", - говорится в сообщении.

Имена предлагают писать до пятницы 23 сентября. Авторам лучших имён подготовили сюрпризы.

Среди вариантов в комментариях украинцы предлагают назвать, как символами войны – Азов, Байрактар, Джавелина; городами-героями – Мариуполь, Херсон, Изюмчик; так и более привычными именами – Мечта, Мирося, Калина, Стефания.

Ранее биологи сообщат, что вблизи станции родились первые в этом сезоне тюленята: "Первый увидел антарктический мир на соседнем острове Винтер, у домика Ворди. Второй – у острова Скуа, на льду в проливе Скуа Крик".

"Совсем кроха, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6-7 кг в день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, но уже через несколько недель начнется учебный процесс, и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях", - рассказали полярники.

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