А вообще интересный кейс выходит с этой информоперацией по рецептурным лекарствам. Вижу, что многие не понимают, как так могло произойти, что шаг для упрощения выписывания рецептов и переводу их в э-формат вызвало панику, очереди у аптек и истерику.

Сейчас Минздрав на своих ресурсах пишет, что это же улучшение, упрощение, потому что и раньше рецепт был нужен, а теперь можно электронный и бла-бла-бла.

Но нашла я новость Минздрава за 9 февраля, где они об этих рецептах пишут. Именно эта новость, судя по всему, лежит в основе груды панических публикаций с заголовками, которые с 1 апреля не будут продавать без рецепта. И там как-то подозрительно часто раздается "усилить контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках". А об удобстве и доступности гораздо меньше.

И еще напомнили мне, что с мая 2022 года действует норма, разрешающая аптекам продажу лекарств без рецептов в связи с войной и до ее окончания. Как же надо было понимать эти ремарки об усилении контроля?

Хотелось очень поиграть в контролеров и начальников, да? А подумать, что у нас здесь война, информационная война, враг не дремлет — это не надо?

То есть, хотелось очень поиграть в контролеров и начальников, да? А подумать, что у нас здесь война, информационная война, враг бодрствует — это не надо?

Если к таким чувствительным темам подходить с тем, что "усилить контроль за продажей", то не удивляйтесь, что заголовки на сайтах будут, что нимесил и корвалол не продадут без рецепта.

Панические заголовки, появившиеся за два дня до даты введения э-рецепта, действительно являются информационной операцией по расшатыванию истерики в украинском обществе. И делалась эта информоперация, так это выглядит вполне сознательно

Причем вот эти панические заголовки, которые появились за два дня до даты введения э-рецепта, — действительно информационная операция по раздуванию истерики в украинском обществе. И делалась эта информоперация, так это выглядит вполне сознательно.

Но остается вопрос, кто-то в Минздраве действительно намеревался усиливать контроль за продажей рецептурных лекарств в аптеках? Это действительно было главным мотивом написания релиза от 9 февраля и всех действий, связанных с э-рецептом? Действительно сейчас преследуют цель усложнить покупку лекарств из всего того огромного перечня? Или просто коряво написали?

Потому что ответ на этот вопрос прямо указывает, автор этой информационной операции сидит в Минздраве, или враги воспользовались криворукостью райтеров Минздрава.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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