Азербайджану и РФ выгодно давление на Армению, - эксперт-международник Куса

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"По моему мнению, Азербайджан и Россия являются главными выгодоприобретателями от давления на Армению, в том числе военным способом. Азербайджану это нужно, потому что он так и не получил с 2020 года полный контроль над транспортной логистикой, в частности, над проектом "Зангезурский коридор", который должен соединить Азербайджан и Нахичевань (город в Азербайджане и столица Нахичеванской Автономной Республики – ред.). А России это нужно, потому что такой коридор становится очень актуальным из-за отсутствия у РФ нормальной наземной коммуникации со Средиземноморским регионом и Ближним Востоком", – объяснил эксперт-международник.



Илия Куса отметил, что РФ сейчас использует дороги через Грузию и Иран, но такие пути ненадежны, потому что эти страны не подконтрольны России и могут вести свою игру.



"То, что Азербайджан хочет взять под контроль этот коридор и создать региональную логистику, то для России эта история выгодна и интересна, с точки зрения обхода западных санкций. И по моему мнению, сейчас Азербайджан делает попытку силовым путем давить на Армению, чтобы она пошла на уступки в создании такого коридора. А россияне делают вид, что они здесь ни при чем, хотя ситуативно играют на стороне официального Баку. Именно этим я объясняю пассивность России во время сегодняшнего обострения, а также и двух предыдущих в этом году, то есть идет игра за региональную логистику, которая выгодна и Азербайджану, и России", - отметил Куса .

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