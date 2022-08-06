Азербайджанские войска в Нагорном Карабахе захватили гору Буздух и близлежащие высоты
Министерство обороны Азербайджана в субботу заявило о том, что их военные взяли еще одну стратегическую высоту в зоне карабахского конфликта – гору Буздух
Об этом сообщает государственное новостное агентство AZERTAG.
"В результате уточнений, осуществленных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль азербайджанской армии", – говорится в сообщении ведомства.
Гора Буздух достигает 2374 метров в высоту и расположена неподалеку от села Ванк, что на пересечении Кельбаджарского и бывшего Агдереского (ныне Мартакертский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики) районов Азербайджана.
Захватом горы азербайджанская армия усилила свои позиции на северо-западе Нагорного Карабаха.
- Напомним, премьер Армении Пашинян заявил , что к российскому контингенту в Нагорном Карабахе "есть вопрос", он поставил под сомнение эффективность российских миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе.
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