Азербайджан задержал трех экспрезидентов непризнанного Нагорного Карабаха, - СМИ

Об этом сообщает BBC со ссылкой на азербайджанские источники.

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала находившихся на посту экс президентов непризнанной республики Нагорный Карабах Аркадия Гукасяна в период с 1997 по 2007 год, Бако Саакяна (2007-2020), Араика Арутюняна (2020-2023) и бывшего спикера парламента республики Давида Ишханяна.

Азербайджанские источники сообщают, что задержанные экс президенты доставлены в Баку и против них возбуждены уголовные дела за сепаратизм.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона через операцию Азербайджана продолжался.

Эспрессо объясняет, почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.