Азербайджан задержал связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Нагорного Карабаха
Азербайджанские пограничники в среду, 27 сентября, задержали бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха - миллиардера Рубена Варданяна, связанного с РФ
Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Азербайджана.
Варданян был задержан в пункте выезда через государственную границу Азербайджана в Армению. Указано, что он "незаконно попал на территорию страны и работал в должности так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики".
Сотрудники Госпогранслужбы доставили его в Баку.
"Задержанный передан соответствующим органам государственной власти для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.
Отметим, Рубен Варданян – миллиардер, бывший владелец российской инвестиционной компании "Тройка диалог". С 2011 года Варданян входил в рейтинг самых богатых людей России по версии Forbes, по состоянию на 2021 год его состояние составляло 1 миллиард долларов. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России и переехал в непризнанный Нагорный Карабах. Там он согласился занять пост главы правительства, на котором проработал до 23 февраля 2023 года.
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