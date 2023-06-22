Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Азербайджан выступает за мир в Украине в рамках ее суверенитета и территориальной целостности, - министр Байрамов

Азербайджан выступает за мир в Украине в рамках ее суверенитета и территориальной целостности, - министр Байрамов

22 июня, 2023 четверг
02:33
Война с Россией Азербайджан

Азербайджан выступает за скорейшее прекращение войны в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обещает помощь в восстановлении.

Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне 21-22 июня, сообщает APA.

В своем выступлении министр Байрамов заявил, что "ситуация вокруг Украины", приведшая к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. В этой связи он отметил, что Азербайджан выступает за скорейшее решение этого "кризиса" в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

Касаясь опыта Азербайджана в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов отметил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся широкомасштабные работы по реконструкции. Он отметил, что отказ Армении предоставить достоверные карты заминированных территорий, а также сохранение минной угрозы препятствуют работе по строительству и восстановлению на освобожденных от оккупации землях. Министр сообщил, что, несмотря на существующие трудности, Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.

Джейхун Байрамов добавил, что Азербайджан готов делиться своим опытом для поддержки работ по восстановлению в постконфликтный период, сообщив, что страна уже способствовала ряду проектов по реконструкции в Украине, в том числе по восстановлению школы в Ирпене.

"Наша поддержка усилий по восстановлению и реконструкции в Украине будет продолжена", – сказал министр.

  • Напомним, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты пяти новых послов. Новым представителем страны в Киеве стал Сеймур Мардалиев.
помощь Украине
Читайте также:
21 июня, 2023 среда
РФ атаковала Хмельнитчину 6 "шахедами": ПВО уничтожило все, из-за падения обломков горело здание
російські війська
19 июня, 2023 понедельник
Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко
Джо Байден
21 июня, 2023 среда
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Китай отреагировал
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 40.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
22 июня
02:27
Live
В большей части Украины объявлена воздушная тревога: угроза ракетного удара, взрывы в Кривом Роге
01:49
Болгария готовит новую партию военной помощи
00:56
Зеленский принял верительные грамоты пяти новых послов
00:45
Обновлено
В центре Парижа произошел мощный взрыв. Есть разрушение, известно о по меньшей мере 37 раненых
00:29
Пентагон
Обвиняемый в сливе данных Пентагона Тейшейра не признал свою вину
00:28
Новым гендиректором Офиса по европейской и евроатлантической интеграции стал Александр Ильков
2023, среда
21 июня
23:51
Обновлено
Украина получит 600 млн. евро от ЕБРР и $500 от Всемирного банка
23:46
Инфографика
Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 1-го тура
23:39
Испания победила Румынию в матче наших конкурентов на молодежном Евро-2023
23:34
Министр обороны Британии Уоллес заявил, что не станет новым генсеком НАТО
22:57
"На Юге есть наше движение вперед, на Востоке – держим оборону": Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте
22:55
"Покончить с 30 годами кумовства и коррупции": Бербок назвала главное условие вступления Украины в ЕС
22:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 21 июня
22:15
ракета ATACMS
Комитет палаты представителей США поддержал резолюцию с призывом немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS
22:09
На Западе рассматривают Румынию, как место для обучения украинских пилотов на F-16, - Politico
21:43
Microsoft
Microsoft повысит стоимость подписки Game Pass и цену на Xbox Series X
21:32
Эксклюзив
"Вызовет огонь мира на себя": генерал Маломуж об угрозах России применить ядерное оружие
21:30
В Кракове началась церемония открытия Европейских игр-2023
21:26
Эксклюзив
ВСУ в наступлении теряют меньше техники, чем враг в обороне, – полковник СБУ Костенко
21:05
Скандальный поставщик Минобороны окончательно проиграл в суде борьбу против прозрачных закупок, - волонтер Яровая
20:59
Испания выделит более 250 млн евро на восстановление Украины, - глава МИД Альбарес
20:59
НАТО
Чернев назвал преимущества Совета Украина-НАТО и спрогнозировал содержание коммюнике по итогам саммита Альянса
20:52
Сборная Украины победила Хорватию в первом матче молодежного Евро-2023
20:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Тяжелые бои на Юге и активизация боевых действий на Купянском направлении. Колонка Сергея Згурца
20:33
Кремль
В Москве нашли мертвым одного из изобретателей первой советской термоядерной бомбы
20:23
Британия предлагает обучение украинских моряков-курсантов в виртуальной реальности
20:18
Приложение "Дия"
Украинцев предупредили о техническом перерыве в работе Дии
20:14
Обновлено
Украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24
20:07
НАТО
Британия поддержит упрощение вступления Украины в НАТО, - глава МИД
20:06
OPINION
Последний звонок, последний звоночек
20:00
Обзор
Победные новости 483-го дня войны: ВСУ уничтожили российских десантников и вертолет Ми-24, а международные партнеры предоставляют "исторические" пакеты финпомощи
19:50
Обзор
Чем особен ЗРК Patriot и как он изменил ПВО Украины
19:19
Более 30 боеприкосновений: враг пытался наступать на ряде направлений, ВСУ отразили атаки оккупантов
19:07
Пиккардийская Терция и аукцион: во Львовской филармонии пройдет благотворительное мероприятие
18:34
Усик начал подготовку к новому бою: где, когда и с кем сразится украинец
18:33
Tesla авто
Маск рассматривает Индию как место для инвестиций Tesla
18:15
РФ запустила фейк о якобы сожжении Библии украинским военным
18:05
OPINION
Они верили
18:00
Аналитика
Страшна не "Венецианка", а непрофессионализм действий власти
17:57
"Идиотов в руководстве РФ не так много": Буданов заявил, что россияне не пойдут на ядерную эскалацию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV