Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне 21-22 июня, сообщает APA.

В своем выступлении министр Байрамов заявил, что "ситуация вокруг Украины", приведшая к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. В этой связи он отметил, что Азербайджан выступает за скорейшее решение этого "кризиса" в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

Касаясь опыта Азербайджана в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов отметил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся широкомасштабные работы по реконструкции. Он отметил, что отказ Армении предоставить достоверные карты заминированных территорий, а также сохранение минной угрозы препятствуют работе по строительству и восстановлению на освобожденных от оккупации землях. Министр сообщил, что, несмотря на существующие трудности, Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.

Джейхун Байрамов добавил, что Азербайджан готов делиться своим опытом для поддержки работ по восстановлению в постконфликтный период, сообщив, что страна уже способствовала ряду проектов по реконструкции в Украине, в том числе по восстановлению школы в Ирпене.

"Наша поддержка усилий по восстановлению и реконструкции в Украине будет продолжена", – сказал министр.