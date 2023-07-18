Азербайджан выделил $7,6 млн в поддержку энергетики Украины

Об этом говорится в указе, подписанном президентом страны Ильхамом Алиевым.

"С целью предоставления гуманитарной помощи Украине из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить средства в сумме $7,6 млн. министерству энергетики Республики из бюджета страны на закупку и отгрузку электрооборудования", - говорится в документе.

Баку активно помогает энергетическому сектору Украины электростанциями резервного питания генераторами и силовыми трансформаторами.