Азербайджан выделил $7,6 млн в поддержку энергетики Украины
Азербайджан выделил $7,6 млн в поддержку энергетики Украины – средства направят на закупку и передачу электрооборудования
Об этом говорится в указе, подписанном президентом страны Ильхамом Алиевым.
"С целью предоставления гуманитарной помощи Украине из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить средства в сумме $7,6 млн. министерству энергетики Республики из бюджета страны на закупку и отгрузку электрооборудования", - говорится в документе.
Баку активно помогает энергетическому сектору Украины электростанциями резервного питания генераторами и силовыми трансформаторами.
- Напомним, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне 21-22 июня, что его страна выступает за скорейшее прекращение войны в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обещает помощь в восстановлении.
- 8 июля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство наземного транспорта Азербайджана согласовали квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год.
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