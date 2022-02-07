Азербайджан вернул Армении 8 военнопленных

Об этом сообщает Reuters.



Известно, что некоторые из возвращенных военнопленных оказались в плену в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября.



Освобождение военнопленных произошло после мирных переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Франции и ЕС.



"Освобождение Азербайджаном и возвращение Армении 8 армянских задержанных является еще одним знаком положительного развития ситуации, которая произошла после встречи Эмануэля Макрона, Ильзама Алиева и Николая Пашиняна. ЕС поддерживает стабильность и успех в регионе", - написал в Twitter Шарль Мишель, президент Европейского Совета.



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