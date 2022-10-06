Азербайджан вдвое увеличит поставки газа в Европу

Об этом сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает Anadolu.

Ежегодный объем прокачки будет повышен с 16 до 32 млрд кубометров.

Ранее о планах по увеличению пропускной способности газопровода говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В июле ЕС и Азербайджан подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, в котором было положение о удвоении мощности магистрали.

Вчера, 5 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила , что доля России в поставках газа в ЕС снизилась с 41% до 7,5%, но Евросоюз и дальше ищет альтернативных поставщиков.

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