Азербайджан вдвое увеличит поставки газа в Европу
Прокачка Трансанатолийским газопроводом (TANAP), по которому газ транспортируется из Азербайджана к западной турецкой границе, будет увеличена вдвое
Об этом сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает Anadolu.
Ежегодный объем прокачки будет повышен с 16 до 32 млрд кубометров.
Ранее о планах по увеличению пропускной способности газопровода говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В июле ЕС и Азербайджан подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, в котором было положение о удвоении мощности магистрали.
- Вчера, 5 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила , что доля России в поставках газа в ЕС снизилась с 41% до 7,5%, но Евросоюз и дальше ищет альтернативных поставщиков.
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