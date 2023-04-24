Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских "миротворцев", чтобы те его снесли
23 апреля 2023 года начал действовать установленный Азербайджаном контрольно-пропускной пункт на так называемом Лачинском коридоре (азербайджанцы называют его автодорогой Лачин-Ханкенди)
На этот счет появились соответствующие заявления на сайтах министерств иностранных дел как Азербайджана, так и Армении, ведь Лачинский коридор соединяет армянскую территорию с непризнанной "Нагорно-Карабахской Республикой".
"Легитимное решение и шаг Азербайджана об учреждении на границе на своей суверенной территории контрольно-пропускного пункта отвечают всем принципам и нормам международного права", - отмечают в азербайджанском МИД.
При этом утверждение о том, что установление пограничного контрольно-пропускного пункта якобы преследует цель "этнической чистки" дипломаты Азербайджана называют "необоснованным и неприемлемым".
"Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда по обоим направлениям местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики", - отмечается в заявлении Азербайджана.
"Мы рекомендуем армянской стороне воздержаться от подобных провокаций, ответственно подойти к усилиям по построению отношений с Азербайджаном на основе таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет стран, выявить конструктивную позицию, а не под разными предлогами препятствовать мирным переговорам", - заключает МИД Азербайджана.
В свою очередь Министерство иностранных дел Армении считает , что Азербайджан в данном случае преследует цель по поводу "изгнания армян из Нагорного Карабаха".
"Незаконная блокировка Лачинского коридора, продолжающаяся с 12 декабря прошлого года, под сфабрикованным экологическим поводом и установка сегодня КПП по надуманным и безосновательным причинам является очередными шагами по последовательной реализации этой спланированной политики", - считает армянская сторона.
Официальный Ереван обращается за помощью к "российским миротворцам".
"Призываем Российскую Федерацию, наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора, а также (призываем - ред.) государства-члены ООН, наделенные мандатом международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность, и предпринять эффективные шаги по обеспечению неукоснительного выполнения решения Международного суда ООН", - требует Армения.
- Как утверждают политологи, Армения может отказаться от услуг "российских миротворцев" в зоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, считая их неэффективными, и призвать на помощь представителей международной коалиции, в частности, с участием Франции и США, где существуют достаточно влиятельные армянские лобби.
- При этом Азербайджан и его партнеры в Турции вероятное появление в регионе сил Франции оценивают как нежелательное, поскольку это, по их мнению, способно усилить позиции Ирана, давнего французского союзника на Ближнем Востоке.
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