Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских "миротворцев", чтобы те его снесли

Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских "миротворцев", чтобы те его снесли

24 апреля, 2023 понедельник
00:42
Мир

23 апреля 2023 года начал действовать установленный Азербайджаном контрольно-пропускной пункт на так называемом Лачинском коридоре (азербайджанцы называют его автодорогой Лачин-Ханкенди)

На этот счет появились соответствующие заявления на сайтах министерств иностранных дел как Азербайджана, так и Армении, ведь Лачинский коридор соединяет армянскую территорию с непризнанной "Нагорно-Карабахской Республикой".

"Легитимное решение и шаг Азербайджана об учреждении на границе на своей суверенной территории контрольно-пропускного пункта отвечают всем принципам и нормам международного права", - отмечают в азербайджанском МИД.

При этом утверждение о том, что установление пограничного контрольно-пропускного пункта якобы преследует цель "этнической чистки" дипломаты Азербайджана называют "необоснованным и неприемлемым".

"Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда по обоим направлениям местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики", - отмечается в заявлении Азербайджана.

"Мы рекомендуем армянской стороне воздержаться от подобных провокаций, ответственно подойти к усилиям по построению отношений с Азербайджаном на основе таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет стран, выявить конструктивную позицию, а не под разными предлогами препятствовать мирным переговорам", - заключает МИД Азербайджана.

В свою очередь Министерство иностранных дел Армении считает , что Азербайджан в данном случае преследует цель по поводу "изгнания армян из Нагорного Карабаха".

"Незаконная блокировка Лачинского коридора, продолжающаяся с 12 декабря прошлого года, под сфабрикованным экологическим поводом и установка сегодня КПП по надуманным и безосновательным причинам является очередными шагами по последовательной реализации этой спланированной политики", - считает армянская сторона.

 Официальный Ереван обращается за помощью к "российским миротворцам".

"Призываем Российскую Федерацию, наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора, а также (призываем - ред.) государства-члены ООН, наделенные мандатом международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность, и предпринять эффективные шаги по обеспечению неукоснительного выполнения решения Международного суда ООН", - требует Армения.

  • Как утверждают политологи, Армения может отказаться от услуг "российских миротворцев" в зоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, считая их неэффективными, и призвать на помощь представителей международной коалиции, в частности, с участием Франции и США, где существуют достаточно влиятельные армянские лобби.
  • При этом Азербайджан и его партнеры в Турции вероятное появление в регионе сил Франции оценивают как нежелательное, поскольку это, по их мнению, способно усилить позиции Ирана, давнего французского союзника на Ближнем Востоке.
Россия
Франция
Турция
Иран
Армения
США
Читайте также:
22 апреля, 2023 суббота
Последнее интервью Олега Барны: Мос**ли — звери и изверги
23 апреля, 2023 воскресенье
Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных
Колаборантка на Житомирщині
22 апреля, 2023 суббота
В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 апреля
01:20
Медведчук
Настоятельница монастыря УПЦ (МП) на Волыни ежедневно молится о Медведчуке
00:01
Во Владимирской области РФ расследуют "хлопок": осталось три воронки
2023, воскресенье
23 апреля
23:38
китай
80 европарламентариев просят объявить персоной нон грата посла Китая во Франции
23:14
В 20 странах было роздано 280 тысяч украинских книг, - Зеленский
22:52
Омар аль-Башир (Судан)
Мятежники из спецназа Судана освободили из заключения бывшего президента, - СМИ
22:37
Аналитика
Сергей Згурец
В Бахмуте возросла интенсивность боев, но Силы обороны удерживают часть города. Колонка Сергея Згурца
22:29
Эксклюзив
В Херсонской области полиция возбуждает дела против предпринимателей, работавших в оккупации, - политолог Молчанов
22:15
В Казахстане оставили только один обязательный выходной в неделю
21:50
Осенью Украину будут склонять к "горькой пилюле" компромисса, - The Guardian
21:31
Мы готовим несколько международных событий, которые дадут нам еще больше оружия, - Зеленский
21:00
ВСУ начинают сезон хлопка в Крыму, - Гуменюк
20:24
Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных
20:03
OPINION
Прогресс, превращенный в регресс
19:52
Усик получил дедлайн от WBA по бою с британским тяжеловесом
19:40
Интервью
Скоро в России начнется поиск виновных в проигрышной войне, - профессор Орешкин
19:26
Российская армия обстреляла из минометов Херсон: погиб 80-летний мужчина
19:18
"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании
19:16
ВСУ нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и сбили 2 БпЛА, - Генштаб
18:41
Украина в овертайме проиграла Китаю на старте ЧМ по хоккею
18:36
Почаевская лавра
Назначенный ПЦУ наместник Почаевской лавры рассказал, как следует подготовиться к выселению оттуда Московского патриархата
18:35
Эксклюзив
Может быть, УПЦ (МП) прекратит деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке - будет становиться еще популярнее, это опасно, - Княжицкий
18:25
В МИД Польши назвали решение Германии, которое подтолкнуло Путина к войне против Украины
18:00
OPINION
Шило на швайку по-китайски
17:45
Румыния вводит пломбирование аграрного транзита из Украины
17:37
Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека
17:35
В Бердичев эвакуировали 58 жителей Донетчины
17:34
Лавров
Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт"
17:32
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
17:00
Дети, которые родятся в день коронации Чарльза ІІІ, получат памятные кружки от государства
17:00
Интервью
Сотрудничая с ЕС, Китай не заинтересован в войне в Украине, - Рамис Юнус
16:49
Боррель призвал отправить в Тайвань европейские ВМС для обеспечения свободы судоходства
16:35
Винница и Карлсруэ стали городами-побратимами
16:26
"Ему Бог дал право. Украинцы возгордились": как посетители Почаевской лавры оправдывают действия Путина
16:25
Россияне обстреляли село Кизомис на Херсонщине, два человека получили ранения
16:24
Prozorro
В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках
16:20
Эксклюзив
Ядерное оружие из Беларуси, вероятно, будет запускаться совместным решением Путина и Лукашенко, - военный обозреватель Алесин
16:08
Литва, Латвия и Эстония вызвали послов Китая из-за комментария о суверенитете постсоветских стран
16:02
OPINION
Уровень образования — это нечто вроде коллективного иммунитета
15:47
Украина получила восьмую медаль ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
15:35
посольство рф Киев
Глава топонимической комиссии Киева Алферов предложил создать "музей Московии" в бывшем посольстве РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV