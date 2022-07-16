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Азербайджан требует вывести войска Армении из Нагорного Карабаха по соглашению 2020 года и обвиняет РФ в затягивании процесса

16 июля, 2022 суббота
01:03
Мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Армения нарушают соглашение об урегулировании войны в Нагорном Карабахе

Об этом пишет "Интерфакс-Азербайджан".

По словам Алиева, минобороны России обещало обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня, но не сделало этого. Президент говорит, что Армения уклоняется от выполнения соглашения 2020 года, согласно которому страны прекратили войну за Нагорный Карабах — и прежде всего отказывается выводить своих военных.

Также Алиев жалуется, что Азербайджан поднимал этот вопрос не на встречу с россиянами, но те, несмотря на обещания, не помогли.

"Мы – страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет. Мы будем знать, что нам делать в этом случае... Каким будет наш ответ?.. Наверное, об этом сейчас неуместно говорить», – подчеркнул глава государства.

Отмечается, что благодаря военным успехам Азербайджана в Карабахе власти Армении в 2020 году были вынуждены согласиться на невыгодное соглашение, которое, среди прочего, предусматривает, что Ереван должен отдать Азербайджану фактически весь так называемый пояс безопасности вокруг Нагорного Карабаха — это районы Азербайджана, захваченные армянами во время предыдущей войны, которые должны защищать собственно непризнанную «Нагорно-Карабахскую Республику».

Те районы "НКР", которые Баку заняли во время боевых действий, также остаются под контролем Азербайджана. Помимо прекращения огня страны договорились о том, что в Нагорном Карабахе по меньшей мере на 5 лет останутся российские миротворцы, а Армения свои силы выведет.

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Россия
Армения
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