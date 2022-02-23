Азербайджан требует от МИД РФ исправить искаженную информацию о Туркменчайском договоре 1828 года
МИД Азербайджана выразил удивление и сожаление об искаженной публикации о Туркменчайском соглашении 1828 года на официальной странице МИД РФ
Об этом сообщает 1News со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.
"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российской Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - отмечает Баку.
В министерстве подчеркнули, что выражение "Восточная Армения" не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, этот факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.
"Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИД России", - отмечает МИД Азербайджана.
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