Азербайджан требует от МИД РФ исправить искаженную информацию о Туркменчайском договоре 1828 года

Об этом сообщает 1News со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.



"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российской Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - отмечает Баку.



В министерстве подчеркнули, что выражение "Восточная Армения" не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, этот факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.



"Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИД России", - отмечает МИД Азербайджана.



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