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Азербайджан продолжает операцию в Нагорном Карабахе

20 сентября, 2023 среда
10:26
Мир

20 сентября Азербайджан продолжает военную операцию в непризнанном Нагорном Карабахе, который является спорной территорией между Баку и Ереваном

Об этом сообщает Эспрессо.

По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

Отмечается, что 17 пострадавших получили медицинскую помощь и выписаны, а другие пострадавшие продолжают лечение после получения легких телесных повреждений. Один человек был прооперирован.

Канада призвала немедленно прекратить бои и воздержаться от Азербайджана от действий, угрожающих населению региона.

В сообщении МО Азербайджана утром говорится , что "локальные антитеррористические меры успешно продолжаются" и добавили, что ситуация находится под контролем их военных. Там снова призвали ВС Армении в регионе сложить оружие и обвинили его в вооружении гражданских.

Так называемый МИД непризнанного Нагорного Карабаха заявил в среду утром, что столица Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) и другие населенные пункты подвергаются массированным артиллерийским, ракетным обстрелам и авиаударам.

Ночью госсекретарь США Энтони Блинкэн провел переговоры с лидерами стран.

Он призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева немедленно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха и сказал премьер-министру Армении Пашиняну, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

Министерство иностранных дел предостерегло граждан Украины в связи с обострением ситуации безопасности в регионе Карабаха. Там призвали воздержаться от поездок в регион и избегать скоплений людей в Ереване.

Вечером Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить обстрел гражданских со стороны Азербайджана. В частности, Ереван потребовал обязать Баку прекратить обстрелы всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

  • Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха длится уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорнокарабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила, что осуждает их проведение и не признает результаты.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico сообщил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.

16 сентября Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993), рассказал, что Россия перебрасывает вагнеровских боевиков из Карабаха через Лачинский коридор в Армению.

На следующий день стало известно , что вооруженные силы Азербайджана наращивают свой военный потенциал вблизи Армении и разрисовали свою технику "военными знаками", подобными тем, которые использовала российская армия перед вторжением в Украину.

Армения
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