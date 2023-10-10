Азербайджан предоставит Украине новый пакет оборудования для восстановления электросетей
Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей – это уже десятый груз гуммпомощи от Баку
Об этом по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине Сеймура Мардалиева сообщает Минэнерго.
"Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться", – заявил Галущенко.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов.
До конца 2023 г. ожидается также поступление следующей большой партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей.
"Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросам хранения и транзита ресурсов", - говорится в сообщении.
По словам Галущенко, интенсификация сотрудничества Украины и Азербайджана в этой сфере не только позволит отдельным государствам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но и усилит энергетическую безопасность всего региона.
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне 21-22 июня, что его страна выступает за скорейшее прекращение войны в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обещает помощь в восстановлении.
- 18 июля Азербайджан выделил $7,6 млн в поддержку энергетики Украины – средства будут направлены на закупку и передачу электрооборудования.
- В августе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал , что наша страна получит пакет гуманитарной помощи от Азербайджана, в котором предусмотрено, в частности, оборудование для разминирования.
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