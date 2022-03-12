Азербайджан предложил стать площадкой для переговоров Украины и РФ

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.



По его словам, проведение встречи министров иностранных дел России и Украины в Анталии было положительным шагом со стороны Турции по достижению мира.



"Такое предложение от Украины поступило и Азербайджану. Если будут такие намерения, то мы всегда готовы выступить стороной для такой встречи. Ранее в Азербайджане проводились встречи высокопоставленных чиновников США и России, а также переговоры НАТО-Россия. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ. Азербайджан является главой Движения неприсоединения. В этой связи считаем, что каждая из сторон может чувствовать себя комфортно", - сказал Гаджиев.



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