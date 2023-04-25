Азербайджан планирует удвоить добычу газа и поставлять его в 10 стран Европы, - Алиев
Азербайджан к 2027 году планирует удвоить поставки газа на рынок Европейского Союза и освоить рынки в 10 государствах
Об этом на церемонии подписания "Меморандума о взаимопонимании в вопросе поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, информирует abc.az.
По словам главы государства, экспорт газа в ЕС в этом году составит примерно половину общего экспорта газа Азербайджана.
"В июле прошлого года между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. На основании этого меморандума мы планируем к 2027 году удвоить наши поставки газа на рынок Европейского Союза. В 2021 году мы поставили в Европу 8 миллиардов кубометров газа. В этом году наша цель – 12 миллиардов. А это почти половина нашего общего экспорта, который мы планируем в этом году в 24,5 миллиарда кубометров. Конечно, наша добыча и экспорт будут расти. Потому что мы увеличим добычу на существующих газовых месторождениях и ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях в ближайшие годы", - заявил Ильхам Алиев.
Телеграм-канал "Атео", цитируя Алиева, добавляет , что в планах Азербайджана поставлять газ в 10 стран Европы:
"Сегодня газ из Азербайджана доставляется в Грузию, Турцию, Болгарию, Италию, в этом году начнутся поставки в Румынию, а если все межсистемные газопроводы будут успешно работать, то до конца года и в Венгрию, и Словакию. В перспективе надеемся поставлять газ не в 6, а в 10 европейских государств".
- Напомним, в июле 2022 года ЕС и Азербайджан подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, в котором было положение об удвоении мощности магистрали. Осенью в Азербайджане подтвердили эти планы.
- В октябре операторы газопроводов Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии объявили , что готовы помочь доставить в Европейский Союз дополнительные объемы азербайджанского газа.
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