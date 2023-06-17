Азербайджан перестанет выдавать визы гражданам Ирана в аэропортах, - СМИ

Такую информацию со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане распространил портал APA.az.

"Граждан Ирана, которые посетят Азербайджан, просят заранее получить визу ASAN (электронную, – ред.) или получить визу в Генеральном консульстве Азербайджана в Тебризе", – говорится в сообщении.

Также еще раз сообщается, что сухопутные границы Азербайджана и Ирана закрыты.

Ухудшение отношений Азербайджана и Ирана

С началом 2023 года отношения между обеими странами находятся в критическом состоянии.

27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение. Начальника службы безопасности учреждения застрелили, еще двоих сотрудников ранили. Как следствие, 30 января Азербайджан обвинил Иран в необеспечении безопасности дипломатов и эвакуировал свое посольство из Ирана.

В марте в Азербайджане разоблачили иранскую "шпионскую сеть". Тогда же официальный Баку заявлял о слишком сильном приближении военного самолета из Ирана к границе с Азербайджаном.

При этом Азербайджан критикует Иран за поддержку армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, а Иран выражает недовольство сближением Азербайджана с Израилем.