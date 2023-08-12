Азербайджан передаст Украине оборудование для разминирования, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что наша страна получит пакет гуманитарной помощи от Азербайджана
Об этом Зеленский сказал в вечернем видео-обращении.
"Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами – разминирование", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, сейчас 174 тыс. квадратных км территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.
"Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно – создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу нужно выполнить не за десятилетия, а за годы. Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!", - заявил Владимир Зеленский.
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне 21-22 июня, что его страна выступает за скорейшее прекращение войны в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обещает помощь в восстановлении.
- 18 июля Азербайджан выделил $7,6 млн в поддержку энергетики Украины – средства будут направлены на закупку и передачу электрооборудования.
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