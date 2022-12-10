Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Сегодня с территории Gobu Energy Junction с участием посла Украины в нашей стране и представителей ОАО "Azerenerji" отправилась колонна грузовиков с первой частью помощи из 45 трансформаторов и 50 генераторов. Для полной доставки гуманитарного груза в ближайшие дни планируется отправить вторую колонну грузовиков", - говорится в сообщении.

Известно, что помощь выехала четырьмя грузовиками, ее общий вес составляет 52,2 тонны, а стоимость – более 800 тысяч долларов. Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан передал Украине, составляет около 17,5 млн долларов.

9 декабря Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для отопительного сезона. Известно, что оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину посредством механизма гражданской обороны Европейского Союза. В тот же день глава Европарламента Роберта Мецола от имени Европейского парламента передала Украине генератор в рамках инициативы "Генераторы надежды".

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