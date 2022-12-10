Азербайджан передал Украине трансформаторы и генераторы
Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан передал Украине, составляет около 17,5 млн долларов. В нее входят 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
"Сегодня с территории Gobu Energy Junction с участием посла Украины в нашей стране и представителей ОАО "Azerenerji" отправилась колонна грузовиков с первой частью помощи из 45 трансформаторов и 50 генераторов. Для полной доставки гуманитарного груза в ближайшие дни планируется отправить вторую колонну грузовиков", - говорится в сообщении.
Известно, что помощь выехала четырьмя грузовиками, ее общий вес составляет 52,2 тонны, а стоимость – более 800 тысяч долларов. Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан передал Украине, составляет около 17,5 млн долларов.
- 9 декабря Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для отопительного сезона. Известно, что оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину посредством механизма гражданской обороны Европейского Союза. В тот же день глава Европарламента Роберта Мецола от имени Европейского парламента передала Украине генератор в рамках инициативы "Генераторы надежды".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное