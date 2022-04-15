Азербайджан отправил 29 тонн гуманитарной помощи украинским беженцам в Молдове

Об этом сообщает Turan.



15 апреля из Баку в Кишинев вылетел самолет с грузом 29 млн тонн стоимостью свыше 1,7 млн ​​манатов. (Manat – официальная валюта Азербайджана, это свыше 925 тысяч евро). Партия гуманитарной помощи состоит из лекарств и товаров первой необходимости.



Добавляют, в ночь на 19 марта исполнительные власти Баку направили киевлянам партию 30 тонн гуманитарной помощи. Также 12 марта Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи – продуктов питания и лекарств на сумму 5,5 млн евро.

Напомним, 28 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он сообщил, что Азербайджан готов предоставить Украине горючее на проведение посевной.