Азербайджан отдал Армении 10 военнопленных
Азербайджан при посредничестве ЕС передал Армении 10 военных, взятых в плен во время столкновений 16 ноября
Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Это стало возможным по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля и двусторонней встречи Алиева и Мишеля.
Информацию подтвердили в Армении, там опубликовали имена освобожденных военных.
Рейс с пленными сопровождал спецпредставитель ЕС по делам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.
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15-16 ноября обострилась ситуация на спорной территории между Арменией и Азербайджаном - появились сообщения о новых погибших.
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