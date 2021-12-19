Азербайджан отдал Армении 10 военнопленных

Об этом сообщает Радио Азатутюн.



Это стало возможным по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля и двусторонней встречи Алиева и Мишеля.



Информацию подтвердили в Армении, там опубликовали имена освобожденных военных.

Рейс с пленными сопровождал спецпредставитель ЕС по делам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.