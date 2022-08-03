Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"3 августа участники незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, грубо нарушили положения Заявления от 10 ноября 2020 года и совершили диверсионно-террористический акт против частей Азербайджанской армии. В результате террористической провокации погиб наш военнослужащий. Кроме того, элементы незаконных армянских вооруженных формирований пытались захватить Кыргызский холм, расположенный на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и обустроить там новые боевые позиции", - отмечают в минобороны.

В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции "Реванш" был взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба по Карабахскому хребту Малокавказского хребта и ряд других важных командных высот. В настоящее время проводятся инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству дорог подведения.

"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных вооруженных формирований Армении, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари-Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских боевиков, а также уничтожены несколько гаубиц, боевая техника и множество боеприпасов", - отмечают военные.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности:

"Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований совершенно необходимы".

Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана освободить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.

Сегодня, 3 августа, минобороны Азербайджана объявило, что армяне провели интенсивный обстрел позиции азербайджанской армии, в результате чего погиб военный. После этого вооруженные силы Азербайджана начали операцию против армянских подразделений в направлении Лачинского района Нагорного Карабаха. В неофициальных источниках появилась информация, что погибли 4 и ранены 15 армянских военных.

Также сегодня президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию.

Интересным подтекстом сегодняшних событий является то, что вскоре состоится встреча Эрдогана и Путина. По предварительным данным, их переговоры запланированы на 5 августа в Сочи. Ведь известно, что Турция открыто поддерживает Азербайджан, а позиции Армении опираются на миротворческий контингент России.

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