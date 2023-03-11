Азербайджан обвинил Иран в военной провокации
Сегодня, 11 марта, Иран совершил военную провокацию вдоль государственной границы Азербайджана
Об этом сообщает официальный сайт минобороны Азербайджана.
Иранский военный самолет с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы. Он пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей.
"Такое приближение военного самолета Исламской Республики Иран к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений", - говорится в заявлении минобороны.
Азербайджанская сторона назвала такие действия Ирана – провокацией и недружественным поведением. Они требуют соответствующих разъяснений и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем.
Посла Ирана в Азербайджане уже вызвали в местный МИД и вручили ноту протеста.
- В пятницу, 27 января, вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего два человека получили ранения, а еще один погиб.
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