Азербайджан не платит РФ за газ в рублях, – госкомпания SOCAR

Об этом заявили в комментарии местному изданию Trend.

"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в компании.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли.