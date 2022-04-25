Азербайджан не платит РФ за газ в рублях, – госкомпания SOCAR
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR прокомментировала информацию о том, что страна покупает российский газ за рубли
Об этом заявили в комментарии местному изданию Trend.
"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в компании.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли.
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