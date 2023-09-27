Азербайджан назвал количество погибших военных во время "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Об этом сообщает министерство здравоохранения Азербайджана.

Среди погибших были 180 военнослужащих минобороны и 12 МВД. Кроме того, погиб гражданский.

"В то же время в результате проведения локальных антитеррористических мер ранения получили 511 военнослужащих и 1 гражданское", - говорится в сообщении.

Пока им оказывают медицинскую помощь.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.