Азербайджан наращивает военные силы на границе с Арменией
Вооруженные силы Азербайджана наращивают свой военный потенциал вблизи Армении и разрисовали свою технику "военными знаками", подобными тем, которые использовала российская армия перед вторжением в Украину
Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на данные Центра информационной стойкости (CIR).
Вооруженные силы Азербайджана наращивают свой военный потенциал вблизи Армении и разрисовали свою технику "военными знаками", подобными тем, которые использовала российская армия перед вторжением в Украину.
Данные разведки подтверждают заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к войне. В центре внимания наращивания сил находится пограничная зона вокруг Нагорного Карабаха.
CIR подтвердил усиление активности на азербайджанских базах, а также выявил увеличение авиарейсов между Азербайджаном и военным аэродромом в союзном Израиле, а также противодействие военным маневрам Ирана – союзника Армении.
"Вполне возможно, что это обычные перемещения, но анализ других доступных данных из открытых источников может дополнительно указывать на наращивание военной силы", - отметил Кайл Глен, исследователь CIR.
Военная символика Азербайджана – это перевернутая буква "A" и стилизованная буква "F", которая наносится преимущественно на армейские пехотные грузовики и бронетранспортеры.
Азербайджан не объяснил символы, но российские военные использовали символы V и Z как идентификаторы боевых групп до того, как они вторглись в Украину в феврале 2022 года, и, как и в России, азербайджанские националисты также приняли эти военные отметки как аватары и логотипы.
Для армянского правительства намерения Азербайджана ясны.
"Мы озабочены тем, что может начаться новая война или, по крайней мере, широкомасштабное наращивание агрессии", - заявил Ваган Костанян, замминистра иностранных дел Армении.
Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном
Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха длится уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.
Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.
В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.
С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.
14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.
22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорнокарабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.
29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.
5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .
1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.
9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила , что осуждает их проведение и не признает результаты.
14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.
16 сентября Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993), рассказал , что Россия перебрасывает вагнеровских боевиков из Карабаха через Лачинский коридор в Армению.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное