Азербайджан из-за захвата "дороги жизни" между Карабахом и Армению хочет заставить к скорейшему решению вопроса относительно Лачина, - первый посол Украины в Армении

Об этом в эфире Эспрессо сказал первый посол Украины в Армении Александр Божко.

"Все идет к прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном и подписанию мирного соглашения. У премьера Армении Пашиняна нет возражений по этому поводу, но речь идет о том, как это сделать", - отметил он.

Божко добавил, что Азербайджан решил нарушить договоренности от 2020 года и обстрелял позиции сил обороны Нагорного Карабаха.

"Проблема в том, что Азербайджан своим продвижением пытается пересечь Лачинский коридор, связывающий Армению с территорией Карабаха, чтобы надавить на Армению и требует, чтобы этот коридор был как можно скорее передан им", - рассказал экспосол.

Он отметил, что Лачинский коридор – это путь жизни между Арменией и Нагорным Карабахом.

"По этому пути проходят важнейшие коммуникации - газоснабжение, электроснабжение, интернет и прочее. Перейдя этот путь Азербайджан сможет давить на армянскую сторону, и Пашинян заявляет, что Армения вывела своих военных из Нагорного Карабаха. Таким образом Азербайджан хочет заставить поскорее решить этот вопрос, которая вообще требует времени, потому что проведение новых коммуникаций - это не легкое дело. Ведутся работы в этом направлении, ведется объездной путь. Все это требует определенного времени и усилий", - подытожил Божко.