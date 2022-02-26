Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры Украины с РФ, - Зеленский

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам.



"Наши дипломаты круглосуточно боролись, чтобы все страны Европы согласовали очень сильное и справедливое решение, чтобы отключить Россию от международной межбанковской сети (SWIFT). Есть и эта победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Президент отметил, что "это ее цена за подлое вторжение в наше государство!".



По его словам, президенты Турции и Азербайджана Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и России.



"Это можно только приветствовать", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал предоставить нефтепродукты Украине.

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