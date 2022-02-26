Азербайджан и Турция предложили организовать переговоры Украины с РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и России
Об этом он сказал в своем обращении к украинцам.
"Наши дипломаты круглосуточно боролись, чтобы все страны Европы согласовали очень сильное и справедливое решение, чтобы отключить Россию от международной межбанковской сети (SWIFT). Есть и эта победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что "это ее цена за подлое вторжение в наше государство!".
По его словам, президенты Турции и Азербайджана Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и России.
"Это можно только приветствовать", – добавил Владимир Зеленский.
- Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский также сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал предоставить нефтепродукты Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное