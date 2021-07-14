Азербайджан и Армения заявляют о потерях из-за стрельбы на границе вне Карабаха

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

Один азербайджанский военный ранен, один армянский - погиб в результате перестрелки вдоль границы, сообщают азербайджанская и армянская стороны.

Минобороны Армении утверждает, что стычка произошла утром 14 июля, утверждая, что азербайджанские войска "спровоцировали" армян, пытаясь продвинуться армянской территорией в районе Ерасх на границе между Арменией и азербайджанским эксклавом Республика Нахичевань, лежащий между Арменией и Ираном.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы открыли огонь из оружия разного калибра по азербайджанских позициях в районе Садарак Нахичевани.

"Азербайджанская сторона также понесла потери", - подчеркнули с армянской стороны.

Оборонное ведомство заявило, что ситуация в районе сейчас "стабильная" и контролируется азербайджанскими войсками.



После капитуляции Армении в войне за Карабах это не первый инцидент на границе.