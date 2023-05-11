Об этом сообщают министерства обороны Азербайджана и Армении.

Минобороны Азербайджана утверждает, что вечером10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли интенсивный огонь из разных видов стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных, якобы умышленно совершив провокацию.

В результате один военнослужащий получил серьезные травмы головы и был доставлен в больницу.

"Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отмечают в Баку.

Также там подчеркивают, что в ответ были приняты необходимые меры.

"Несмотря на предупреждение о необходимости пресечь провокации и умышленное обострение обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В то время минобороны Армении заявило, что с самого утра вооруженные силы Азербайджана открывали огонь из артиллерии и минометов в сторону позиций армян, расположенных в Сотском направлении.

Известно, что были ранены трое солдат армии.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим", – сообщают в министерстве.

Отмечается, что подразделения вооруженных сил Республики Армения принимают соответствующие защитные и превентивные меры.