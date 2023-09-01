Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Об этом сообщабт министерства обороны Азербайджана и Армении .

В армянском ведомстве заявили, что 1 сентября в 7:50 военные силы Азербайджана открыли огонь. Сообщается, что азербайджанские вооруженные силы используют стрелковое оружие и минометы.

По состоянию на 14:15 интенсивность огня азербайджанской армии снизилась на армянских позициях Сотк и Норабак.

В результате обстрела в направлении позиций в районе населенного пункта Сотк, два человека погибли и по меньшей мере один ранен.

"Азербайджанский проповедник распространяет ложную информацию о большом количестве оружия. Распространяя такую ложную информацию, азербайджанская сторона создает информационную базу для продолжения дальнейших вызовов", - заявили в министерстве обороны Армении и опубликовали якобы видеодоказательство своих слов.

В министерстве обороны Азербайджана сообщили, что подразделения армянских вооруженных сил, развернутые на Зодском направлении Басаркечярского района, применили стрелковое оружие различных калибров, минометы, артиллерийские установки и ударные БПЛА по позициям на территории Калбаджарской области.

В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения.

По данным минобороны Азербайджана, Армянская сторона сосредотачивает дополнительную военную технику и живую силу вблизи границы.

"Армянская сторона распространяет дезинформацию с целью создания основы для дальнейших провокаций и тем самым формирования ошибочного мнения среди международного сообщества. Мы заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность и ее последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении", - добавляют в азербайджанском. ведомстве.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил, что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .