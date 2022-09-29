Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть раненые и погибшие
Во время взаимных обстрелов 28 сентября в Азербайджане и Армении есть раненые и погибшие
Об этом информируют армянское и азербайджанское оборонные ведомства.
Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду, 28 сентября, вновь заявили, что страны, несмотря на договоренности, обстреливают друг друга, в результате чего есть раненые и погибшие.
Как отметили в Минобороны Азербайджана, "28 сентября примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения Азербайджанской Армии в направлении Алагеллара Кяльбаджарского района". В итоге ранен военнослужащий.
В то же время в Армении отмечают, что в настоящее время именно "подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия". Погибли три человека.
Однако уже к 22.00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась.
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