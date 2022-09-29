Об этом информируют армянское и азербайджанское оборонные ведомства.

Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду, 28 сентября, вновь заявили, что страны, несмотря на договоренности, обстреливают друг друга, в результате чего есть раненые и погибшие.

Как отметили в Минобороны Азербайджана, "28 сентября примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения Азербайджанской Армии в направлении Алагеллара Кяльбаджарского района". В итоге ранен военнослужащий.

В то же время в Армении отмечают, что в настоящее время именно "подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия". Погибли три человека.

Однако уже к 22.00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит Азербайджан и Армению с целью помочь разрешению конфликта.

В Совбезе Армении заявили о достижении перемирия с Азербайджаном

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