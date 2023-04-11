Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть пострадавшие с обеих сторон
Во вторник, 11 апреля, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и провокации, есть пострадавшие с обеих сторон
Об этом пишет минобороны Армении и оборонное ведомство Азербайджана .
Армения заявила, что в 16:00 армия Азербайджана открыла огонь по армянским военным, проводившим инженерные работы. Ведомство утверждает, что Армения открыла ответный огонь.
В свою очередь Азербайджан заявляет, что ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении.
Обе стороны сообщают, что есть погибшие и пострадавшие.
Позже были опубликованы сообщения о повторных атаках.
Армения утверждает , что в 17:30 Азербайджан открыл минометный огонь, ВС Армении обороняются. В свою очередь Азербайджан утверждает , что напряжение сохраняется, армия страны совершает соответствующие действия, а армянские военные понесли значительные потери.
- 25 марта силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и заняли ранее армянские позиции в районе дорог Ханкенди-Халфали-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзаляр-Туршсу к северу от Лачинского коридора.
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