Об этом пишет минобороны Армении и оборонное ведомство Азербайджана .

Армения заявила, что в 16:00 армия Азербайджана открыла огонь по армянским военным, проводившим инженерные работы. Ведомство утверждает, что Армения открыла ответный огонь.

В свою очередь Азербайджан заявляет, что ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении.

Обе стороны сообщают, что есть погибшие и пострадавшие.

Позже были опубликованы сообщения о повторных атаках.

Армения утверждает , что в 17:30 Азербайджан открыл минометный огонь, ВС Армении обороняются. В свою очередь Азербайджан утверждает , что напряжение сохраняется, армия страны совершает соответствующие действия, а армянские военные понесли значительные потери.