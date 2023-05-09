Об этом сообщает "Европейская правда".

Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета состоится в Брюсселе "в целях дальнейшего развития усилий ЕС, направленных на укрепление стабильности на Южном Кавказе и нормализацию отношений между двумя странами", говорится в сообщении Совета ЕС.

После этого Алиев и Пашинян договорились продолжить диалог на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Кроме того, Мишель предложил провести встречу глав Армении, Азербайджана, Франции и Германии во второй раз на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в октябре 2023 года.

"Лидеры также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это будет необходимо для обсуждения текущих событий на местах и постоянных вопросов повестки дня брюссельских встреч", – добавляют в Совете Евросоюза.