Азербайджан и Армения договорились о нескольких раундах переговоров под эгидой лидеров ЕС
Лидеры Армении и Азербайджана договорились о нескольких встречах с представителями ЕС, на которых мирный план разрешения конфликта в Нагорном Карабахе
Об этом сообщает "Европейская правда".
Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета состоится в Брюсселе "в целях дальнейшего развития усилий ЕС, направленных на укрепление стабильности на Южном Кавказе и нормализацию отношений между двумя странами", говорится в сообщении Совета ЕС.
После этого Алиев и Пашинян договорились продолжить диалог на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Кроме того, Мишель предложил провести встречу глав Армении, Азербайджана, Франции и Германии во второй раз на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в октябре 2023 года.
"Лидеры также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это будет необходимо для обсуждения текущих событий на местах и постоянных вопросов повестки дня брюссельских встреч", – добавляют в Совете Евросоюза.
- Напомним, в начале мая Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
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