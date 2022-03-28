Азербайджан готов предоставить Украине горючее на проведение посевной, - Зеленский

Об этом он написал в Twitter.



"Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - сообщил Зеленский.

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