Азербайджан готов предоставить Украине горючее на проведение посевной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Об этом он написал в Twitter.
"Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - сообщил Зеленский.
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