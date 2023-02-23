Азербайджан должен разблокировать Лачинский коридор, – предварительное решение Международного суда ООН
Международный суд ООН в Гааге до принятия окончательного решения обязал Азербайджан обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на решение суда.
"Международный суд ООН принял, что Азербайджан должен принять все меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору", - говорится в решении.
В то же время, Международный Суд ООН отклонил требования Армении к Азербайджану о возобновлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорном Карабахе, поскольку армянская сторона не предоставила достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа в регион.
Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, но во время первой войны в начале 1990-х годов на территории, населенной преимущественно этническими армянами, была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которую ни одно государство мира не признало. Во время шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул большую часть утраченной территории.
- Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 18 февраля, при посредничестве США провели на полях Мюнхенской конференции безопасности первую с конца октября прошлого года встречу. В понедельник, 20 февраля, на армянской стороне армяно-азербайджанской границы заработала гражданская миссия Евросоюза (EUMA) в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP).
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