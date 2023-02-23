Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на решение суда.

"Международный суд ООН принял, что Азербайджан должен принять все меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору", - говорится в решении.

В то же время, Международный Суд ООН отклонил требования Армении к Азербайджану о возобновлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорном Карабахе, поскольку армянская сторона не предоставила достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа в регион.

Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, но во время первой войны в начале 1990-х годов на территории, населенной преимущественно этническими армянами, была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которую ни одно государство мира не признало. Во время шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул большую часть утраченной территории.