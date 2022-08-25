Азербаджан одержал еще одну победу в Карабахском конфликте: вытеснил россиян из коридора, соединяющего Армению и НКС
Российские военные в среду начали демонтаж блокпостов, установленных вдоль так называемого Лачинского коридора – он соединяет Армению с непризнанной Нагорно-Карабаской республикой
Об этом сообщает азербайджанское агентство АРА.
В среду начался демонтаж постов, установленных на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района, контрольно-пропускных пунктов, сооружений, где проживают российские военнослужащие.
В то же время военные РФ, имеющие в регионе официальный статус миротворцев, временно продолжат службу на новом коридоре, проложенном Азербайджаном в соответствии с соглашением с Арменией после шестинедельной войны 2020 года.
Азербайджанские чиновники утверждают, что проезд по этому коридору станет доступным в ближайшую неделю.
В четверг армянское население начало выезжать из города Лачин и деревень Забух и Сус, расположенных вдоль Лачинского коридора.
Отметим, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.
Согласно соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.
Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от России – повлиять на Ереван и вывести своих миротворцев. В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.
- Напомним, в начале августа между Арменией и Азербаджаном снова обострился конфликт с Нагорным Карабахом, которая является оккупированной территорией Азербайджана. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, заключенного после военных действий в 2020 году. По результатам этих столкновений под контроль Азербайджана перешли несколько стратегических высот и сел, позволявших контролировать Лачинский коридор. Российские "миротворцы", численность которых существенно снизилась после передислокации в Украину, не оказывали никакого сопротивления.
- В ситуацию активно вмешивается Турция, являющаяся партнером Азербайджана, а также ЕС и США, которые готовы помогать Армении заключить мир на приемлемых условиях. Все вместе они все жестче вытесняют Россию из региона.
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