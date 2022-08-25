Об этом сообщает азербайджанское агентство АРА.

В среду начался демонтаж постов, установленных на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района, контрольно-пропускных пунктов, сооружений, где проживают российские военнослужащие.

В то же время военные РФ, имеющие в регионе официальный статус миротворцев, временно продолжат службу на новом коридоре, проложенном Азербайджаном в соответствии с соглашением с Арменией после шестинедельной войны 2020 года.

Азербайджанские чиновники утверждают, что проезд по этому коридору станет доступным в ближайшую неделю.

В четверг армянское население начало выезжать из города Лачин и деревень Забух и Сус, расположенных вдоль Лачинского коридора.

Отметим, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.

Согласно соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от России – повлиять на Ереван и вывести своих миротворцев. В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.

Напомним, в начале августа между Арменией и Азербаджаном снова обострился конфликт с Нагорным Карабахом, которая является оккупированной территорией Азербайджана. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, заключенного после военных действий в 2020 году. По результатам этих столкновений под контроль Азербайджана перешли несколько стратегических высот и сел, позволявших контролировать Лачинский коридор. Российские "миротворцы", численность которых существенно снизилась после передислокации в Украину, не оказывали никакого сопротивления.

В ситуацию активно вмешивается Турция, являющаяся партнером Азербайджана, а также ЕС и США, которые готовы помогать Армении заключить мир на приемлемых условиях. Все вместе они все жестче вытесняют Россию из региона.

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