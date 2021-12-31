Азаров судится с СНБО и СБУ, чтобы избавиться от санкций

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Среди требований иска - признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций, и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021", - говорится в сообщении.

Кроме того, Азаров просит ОАСК признать противоправным бездействие СНБО, когда оно не отменило санкции против экс-премьер-министра. Еще одно требование - обязать СНБО отменить эти санкции.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей - предателей. Среди них - Азаров, Янукович, Поклонская и другие.

30 декабря ОАСК открыл производство по иску Януковича против Рады по лишению его полномочий в 2014 году.