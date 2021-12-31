Азаров судится с СНБО и СБУ, чтобы избавиться от санкций
Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск бывшего премьер-министра Николая Азарова к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Среди требований иска - признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций, и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021", - говорится в сообщении.
Кроме того, Азаров просит ОАСК признать противоправным бездействие СНБО, когда оно не отменило санкции против экс-премьер-министра. Еще одно требование - обязать СНБО отменить эти санкции.
Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному делу.
- Напомним, 9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей - предателей. Среди них - Азаров, Янукович, Поклонская и другие.
- 30 декабря ОАСК открыл производство по иску Януковича против Рады по лишению его полномочий в 2014 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное