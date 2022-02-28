АЮУ открывает горячую линию для предоставления правовой помощи
Ассоциация юристов Украины инициировала открытие горячей линии для оказания оперативной юридической помощи
Призываем всех юристов Украины приобщаться к поддержке этой инициативы! Обращайтесь по телефону +38(096)742-71-07 и вам расскажут как это сделать.
Вниманию всех, кому необходима помощь!
Вы можете позвонить по горячей линии АЮУ по тел. +38 (097) 840-39-36 , если вам необходима консультация в случаях:
- разрушение жилых домов, другой собственности, повреждение автомобиля;
- ранения, убийства и исчезновения лиц;
- получение информации о перемещении с территорий, на которых ведутся боевые действия;
- организации каналов коммуникации и информации от органов власти;
- получение информации о временном жилье и центрах приема беженцев для ВПЛ;
- миграционные вопросы;
- другие случаи, связанные с военными действиями РФ против Украины и военным положением на территории Украины.
Вам максимально оперативно представят квалифицированный ответ!
Контактная информация:
Tel: +38 (097) 840-39-36 (Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в другое время, пожалуйста, используйте каналы связи ниже)
Телеграмм: +38 (097) 840-39-36
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