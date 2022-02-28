АЮУ открывает горячую линию для предоставления правовой помощи

Призываем всех юристов Украины приобщаться к поддержке этой инициативы! Обращайтесь по телефону +38(096)742-71-07 и вам расскажут как это сделать.

Вниманию всех, кому необходима помощь!

Вы можете позвонить по горячей линии АЮУ по тел. +38 (097) 840-39-36 , если вам необходима консультация в случаях:

разрушение жилых домов, другой собственности, повреждение автомобиля;

ранения, убийства и исчезновения лиц;

получение информации о перемещении с территорий, на которых ведутся боевые действия;

организации каналов коммуникации и информации от органов власти;

получение информации о временном жилье и центрах приема беженцев для ВПЛ;

миграционные вопросы;

другие случаи, связанные с военными действиями РФ против Украины и военным положением на территории Украины.

Вам максимально оперативно представят квалифицированный ответ!

Контактная информация:

Tel: +38 (097) 840-39-36 (Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в другое время, пожалуйста, используйте каналы связи ниже)

Телеграмм: +38 (097) 840-39-36

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Все будет Украина!