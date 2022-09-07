"Айнтрахт" сенсационно опозорился в матче со "Спортингом" в ЛЧ
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкий "Айнтрахт" неожиданно проиграл португальскому "Спортингу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший во Франкфурте, закончился неожиданной победой "Спортинга" со счетом 3:0. Перед матчем букмекеры явным фаворитом считали "Айнтрахт". В ворота немцев забили Маркус Эдвардс, Тринкау и Нуно Сантош.
В группе D также выступают "Тоттенхэм" и "Марсель", которые свой матч начнут в 22:00. Во 2-м туре англичане сыграют против португальцев, а немцы сразятся с французами.
Матчи 2-го тура ЛЧ стартуют 13 сентября.
Лига чемпионов
1-й тур
7 сентября
Группа D
"Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) 4:0
Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
- 7 сентября амстердамский "Аякс" разгромил "Рейнджерс" из Шотландии.
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