Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший во Франкфурте, закончился неожиданной победой "Спортинга" со счетом 3:0. Перед матчем букмекеры явным фаворитом считали "Айнтрахт". В ворота немцев забили Маркус Эдвардс, Тринкау и Нуно Сантош.

В группе D также выступают "Тоттенхэм" и "Марсель", которые свой матч начнут в 22:00. Во 2-м туре англичане сыграют против португальцев, а немцы сразятся с французами.

Матчи 2-го тура ЛЧ стартуют 13 сентября.

Лига чемпионов

1-й тур

7 сентября

Группа D

"Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

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