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"Айнтрахт" - "Рейнджерс": букмекеры дали прогноз на финал Лиги Европы

18 мая, 2022 среда
16:30
Спорт Филип Костич

Сегодня, 18 мая, будет сыгран финальный матч Лиги Европы, где немецкий "Айнтрахт" встретится с шотландским "Рейнджерсом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаворитом финальной встречи считают "Айнтрахт" с коэффициентом 2,39. Ничья в основное время оценивается в 3,42. Выигрыш "Рейнджерса" – 3,26.

На пути к финалу "Айнтрахт" прошел испанский "Бетис", "Барселону" и лондонский "Вест Хэм". "Рейнджерс" оказался сильнее дортмундской "Боруссии", сербской "Црвены Звезды", португальской "Браги" и немецкого "Лейпцига".

Финальный матч, который начнется сегодня в 22:00, пройдет на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Арбитром встречи будет словенец Славко Винчич.

За свою историю "Айнтрахт" и "Рейнджерс" встречались дважды еще в 1960 году. В обоих матчах победу одерживали немцы – 6:3 и 6:1.

Лига Европы

Финал

18 мая

"Айнтрахт" (Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

Прямая трансляция на Megogo

Начало в 22:00

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Рейнджерс
Айнтрахт
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