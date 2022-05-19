"Айнтрахт" по пенальти победил "Рейнджерс" в финале Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный матч прошел на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Арбитром встречи был словен Славко Винчич. Основное время игры закончилось со счетом 1:1 и победителя пришлось определять в серии пенальти, где лучшим был "Айнтрахт".

По пути в финал "Айнтрахт" прошел испанский "Бетис", "Барселону" и лондонский "Вест Хэм". "Рейнджерс" оказался сильнее дортмундской "Боруссии", сербской "Црвены Звезды", португальской "Браги" и немецкого "Лейпцига".

За свою историю "Айнтрахт" и "Рейнджерс" встречались дважды еще в 1960 году. В обоих матчах победу одерживали немцы – 6:3 и 6:1.

Лига Европы

Финал

18 мая

"Айнтрахт" (Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 1:1 (Серия пенальти – 5:4)

Голы : Борре, 69 - Арибо, 57

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