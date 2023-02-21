"Айнтрахт" – "Наполи": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 21 февраля, в первой игре 1/8 Лиги чемпионов немецкий "Айнтрахт" принимает итальянский "Наполи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча состоится во Франкфурте и начнется в 22.00. Вживую ее будет транслировать Megogo.
На групповом раунде "Наполи" опередил в квартете A английский "Ливерпуль", нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".
"Айнтрахт" финишировал в группе D вслед за английским "Тоттенгэмом" и оставил позади португальский "Спортинг" и французский "Марсель".
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Айнтрахт" (Германия) - "Наполи" (Италия)
21 февраля
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче итальянский "Милан" оказался сильнее английского "Тоттенхэма".
- 15 февраля лондонский "Челси" с украинцем Михаилом Мудриком в составе уступил дортмундской "Боруссии" .
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