"Айнтрахт" – "Наполи": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча состоится во Франкфурте и начнется в 22.00. Вживую ее будет транслировать Megogo.

На групповом раунде "Наполи" опередил в квартете A английский "Ливерпуль", нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".

"Айнтрахт" финишировал в группе D вслед за английским "Тоттенгэмом" и оставил позади португальский "Спортинг" и французский "Марсель".

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

"Айнтрахт" (Германия) - "Наполи" (Италия)

21 февраля

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo