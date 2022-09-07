"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" разгромно победил шотландский "Рейнджерс"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Амстердаме, закончился победой "Аякса" со счетом 4:0. В ворота "Рейнджерса" забили Эдсон Альварес, Стивен Бергхюйс, Мохаммед Кудус и Стивен Бергвейн.
В группе А также выступают "Ливерпуль" и "Наполи", которые начнут свой матч в 22:00. Во 2-м туре англичане сыграют против нидерландцев, а шотландцы сразятся с итальянцами.
Матчи 2-го тура ЛЧ стартуют 13 сентября.
Лига чемпионов
1-й тур
7 сентября
Группа А
"Аякс" (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия) 4:0
Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
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