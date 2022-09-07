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"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов

7 сентября, 2022 среда
21:35
Спорт

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" разгромно победил шотландский "Рейнджерс"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Амстердаме, закончился победой "Аякса" со счетом 4:0. В ворота "Рейнджерса" забили Эдсон Альварес, Стивен Бергхюйс, Мохаммед Кудус и Стивен Бергвейн.

В группе А также выступают "Ливерпуль" и "Наполи", которые начнут свой матч в 22:00. Во 2-м туре англичане сыграют против нидерландцев, а шотландцы сразятся с итальянцами.

Матчи 2-го тура ЛЧ стартуют 13 сентября.

Лига чемпионов

1-й тур

7 сентября

Группа А

"Аякс" (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия) 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

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Аякс
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