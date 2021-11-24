"Аякс" победил "Бешикташ" в Лиге чемпионов
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Аякс" пропустил первым. Полузащитник "Бешикташа" Рашид Геззаль реализовал пенальти на 22-й минуте. Нидерландцы в течение матча владели ситуацией на поле и ответили дублем Себастьяна Алле, у которого 9 голов и 2 ассиста за 5 матчей в этой ЛЧ.
"Аякс" является лидером группы С с 15 очками и уже вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Второе-третье место сегодня в 22:00 разыграют "Боруссия" Дортмунд и "Спортинг" из Лиссабона.
"Бешикташ" с 0 баллов последний.
Лига чемпионов
5-й тур
24 ноября
"Бешикташ" (Турция) – "Аякс" (Нидерланды) 1:2
Голы: Геззаль, 22 (пен.) – Алле, 54, 69
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
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