"Аякс" без проблем победил "Бешикташ" в ЛЧ
Во 2-м туре Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Аякса" со счетом 2: 0. "Бешикташ" пропустил гола от Стивена Бергхюйс и Себастьен Алле, который забил уже 5-й гол в нынешней Лиге чемпионов, и это только за два матча.
В прошлом туре "Аякс" разгромил "Спортинг" (5: 1), а "Бешикташ" проиграл дортмундской "Боруссии" (1: 2).Лига чемпионов
2-й тур
28 сентября
"Аякс" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция) 2: 0
Голы: Бергхюйс, 17 Алле, 43
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
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