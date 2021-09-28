"Аякс" без проблем победил "Бешикташ" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Аякса" со счетом 2: 0. "Бешикташ" пропустил гола от Стивена Бергхюйс и Себастьен Алле, который забил уже 5-й гол в нынешней Лиге чемпионов, и это только за два матча.

В прошлом туре "Аякс" разгромил "Спортинг" (5: 1), а "Бешикташ" проиграл дортмундской "Боруссии" (1: 2).

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

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2-й тур28 сентябряБергхюйс, 17 Алле, 43