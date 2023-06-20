Тур по Канаде начался 9 июня с выступления в Торонто и завершился 25 июня в Монреале.

Цель тура – собрать значительную сумму для ВСУ на закупку дронов. Во время концерта группа разыгрывает эксклюзивные лоты, вырученные средства из которых будут переданы в фонд SECOND FRONT UKRAINE FOUNDATION в поддержку проекта "IRON BIRDS FOR UKRAINE".

В США концерты пройдут в Нью-Йорке (30 июня) в Филадельфии (2 июля), Вашингтоне (3 июля), Чикаго (8 июля), Детройте (9 июля).

100% средств от продажи билетов пойдут на сбор средств для Украины через United Help Ukraine, американскую некоммерческую организацию, созданную в 2014 году, которая сосредоточена на оказании критически важной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.