Авторы хита "Доброго вечора ми з України" собирают средства на ВСУ в Канаде и США
Украинская электронная группа PROBASS & HARDI выехала в гастрольный тур в США и Канаду. Средства от проданных билетов пойдут на закупку дронов и другую помощь Украине
Тур по Канаде начался 9 июня с выступления в Торонто и завершился 25 июня в Монреале.
Цель тура – собрать значительную сумму для ВСУ на закупку дронов. Во время концерта группа разыгрывает эксклюзивные лоты, вырученные средства из которых будут переданы в фонд SECOND FRONT UKRAINE FOUNDATION в поддержку проекта "IRON BIRDS FOR UKRAINE".
В США концерты пройдут в Нью-Йорке (30 июня) в Филадельфии (2 июля), Вашингтоне (3 июля), Чикаго (8 июля), Детройте (9 июля).
100% средств от продажи билетов пойдут на сбор средств для Украины через United Help Ukraine, американскую некоммерческую организацию, созданную в 2014 году, которая сосредоточена на оказании критически важной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.
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