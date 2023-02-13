Об этом сообщили 13 февраля в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанин заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина стал известен в 2010 году благодаря участию в популярном украинском телешоу, где показывал "трюки": бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел.

По данным следствия, еще с 2014 года он имел антиукраинскую позицию. Являлся руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии", впоследствии уехал в РФ.

Добавляется, что во время оккупации Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность "заместителя мэра" этого города. Он так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного председателя Изюмской РГА. В конце июля 2022 стал "председателем" "Боровской военно-гражданской администрации".

Как глава псевдоадминистрации он проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений, функционировавших во время оккупации пгт Боровая. "Чиновник" организовывал подачу запросов в РФ, в которых отмечал нужды этих предприятий и организаций, с просьбой, чтоб российская власть помогла их решать", - говорится в сообщении.



Также известно, что накануне деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Боровая вместе с российскими военными.

Справка

1 июля издание Суспильное сообщило, что оккупанты Балаклеи объявили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос.

В частности, российские оккупанты распространили в сети видео из помещения Балаклейского городского совета. На нем самопровозглашенный оккупантами "заместитель городского головы" Сергей Агарков сорвал табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.